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Сколько стоит снять жилье на новогодние праздники во Львове

Сколько стоит снять жилье на новогодние праздники во Львове

Киев  •  УНН

 • 16442 просмотра

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Эксперты проанализировали, когда лучше бронировать квартиру или дом для встречи Нового года, и за сколько можно будет снять жилье на праздники, передает УНН со ссылкой на "Гал-инфо".

По данным Аналитического центра DOM.RIA, в этом году жилье на зимние праздники начали бронировать с середины ноября. Уже к концу месяца доля зарезервированных квартир составила 20%, а домов - 15% от общего количества предложений.

Основной пик спроса на аренду квартир и домов для празднования Нового года 2020 ожидается в первой декаде декабря. В это время еще будет достаточное количество вариантов. Большинство арендодателей продолжают сдавать жилье на срок от 2 суток и более. Возможно этим обусловлен рост среднего чека на 10-12% по сравнению с прошлым годом.

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Пик спроса на помещения для корпоративов уже в самом разгаре, и более 35% предложений зарезервированы. Это обусловлено тем, что корпоративные мероприятия проводятся чуть раньше - в основном резерв ставят на даты с 20 до 27 декабря. На аренду помещений под корпоративы в среднем тратят на 8-10% больше, чем год назад.

Популярной становится тенденция бронирования в год. Отметив новогодние праздники, люди сразу резервируют тот же дом или квартиру на следующий раз. В 2019 количество таких резервов выросла до 5-6%. Это в два раза больше, чем за предыдущий период. Владельцы берут предоплату за половину или полные сутки.

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Обычная цена аренды однокомнатной квартиры во Львове будет стоить 555 грн в сутки, в праздники она составит 1 000-1 500 грн. За двухкомнатную сейчас там просят 760 грн в среднем, а на праздники ценник поднимут до 2 200. Львовские трехкомнатные квартиры на сутки будут стоить от 2000 до 3000 грн.

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