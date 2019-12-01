Украинские компании массово переносят новогодние корпоративы на январь - эксперт

“У нас появилась очень интересная тенденция — корпоративы гуляют не под Новый год, а в январе или, как вариант, в начале декабря. Такой тенденции раньше не было. Наверное, это связано с тем, что очень многие компании физически загружены перед Новым годом, и просто нет возможности заниматься чем-то, кроме работы, поэтому, вот, в январе”, — отметила эксперт.

По ее словам, начиная с прошлого года, многие компании планируют новогодние корпоративы уже на 10-15 января, когда сотрудники уже отгуляют все праздники.

При этом она уточнила, что январские вечеринки оказываются выгодны владельцам ресторанов и ночных клубов, поскольку первый месяц года традиционно считается “мертвым” для индустрии развлечений.

В то же время, О.Насонова подчеркнула, что после кризиса 2014-2015 годов компании начали массово устраивать новогодние вечеринки только в последние несколько лет, поскольку первые годы после Майдана от этой практики многие вообще отказались.

Напомним, установка главной новогодней елки в Киеве должен начаться 5 декабря.