Українські компанії масово переносять новорічні корпоративи на січень - експерт
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Згідно тенденції останніх років, українські компанії масово переносять новорічні корпоративи на січень. Про це повідомила директор Асоціації ресторанів Ольга Насонова в коментарі кореспонденту УНН.
“У нас з’явилася дуже цікава тенденція — корпоративи гуляють не під Новий рік, а в січні або, як варіант, на початку грудня. Такої тенденції раніше не було. Напевно, це пов’язано з тим, що дуже багато компаній фізично завантажені перед Новим роком, і просто немає можливості займатися чимось, крім роботи, тому, ось, в січні”, — зазначила експерт.
За її словами, починаючи з минулого року, багато компаній планують новорічні корпоративи вже на 10-15 січня, коли співробітники вже відгуляють всі свята.
При цьому вона уточнила, що січневі вечірки виявляються вигідні власникам ресторанів і нічних клубів, оскільки перший місяць року традиційно вважається “мертвим” для індустрії розваг.
У той же час, О. Насонова підкреслила, що після кризи 2014-2015 років компанії почали масово влаштовувати новорічні вечірки тільки в останні кілька років, оскільки перші роки після Майдану від цієї практики багато взагалі відмовилися.
Нагадаємо, встановлення головної новорічної ялинки в Києві має розпочатися 5 грудня.