Скільки коштує зняти житло на новорічні свята у Львові
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. Експерти проаналізували, коли краще бронювати квартиру або будинок для зустрічі Нового року, і за скільки можна буде зняти житло на свята, передає УНН із посиланням на "Гал-інфо".
За даними Аналітичного центру DOM.RIA, в цьому році житло на зимові свята почали бронювати з середини листопада. Уже до кінця місяця частка зарезервованих квартир склала 20%, а будинків – 15% від загальної кількості пропозицій.
Основний пік попиту на оренду квартир і будинків для святкування Нового року 2020 очікується в першій декаді грудня. В цей час ще буде достатня кількість варіантів. Більшість орендодавців продовжують здавати житло на термін від 2 діб і більше. Можливо цим обумовлено зростання середнього чека на 10-12% в порівнянні з минулим роком.
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Пік попиту на приміщення для корпоративів вже в самому розпалі, й більше 35% пропозицій зарезервовані. Це обумовлено тим, що корпоративні заходи проводяться трохи раніше – в основному резерв ставлять на дати з 20 до 27 грудня. На оренду приміщень під корпоративи в середньому витрачають на 8-10% більше, ніж рік тому.
Популярною стає тенденція бронювання за рік. Відзначивши новорічні свята, люди відразу резервують той же будинок або квартиру на наступний раз. В 2019 кількість таких резервів зросла до 5-6%. Це в два рази більше, ніж за попередній період. Власники беруть передоплату за половину або повну добу.
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Звичайна ціна оренди однокімнатної квартири у Львові коштуватиме 555 грн за добу, в свята вона складе 1 000-1 500 грн. За двокімнатну зараз там просять 760 грн в середньому, а на свята цінник піднімуть до 2 200. Львівські трикімнатні квартири на добу будуть коштувати від 2 000 до 3 000 грн.