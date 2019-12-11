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Психолог объяснила, как выполнять просьбы ребенка о новогодних подарках

Психолог объяснила, как выполнять просьбы ребенка о новогодних подарках

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 декабря. УНН. Накануне Нового года с ребенком стоит обсудить его пожелания по поводу подарков и, в случае необходимости, объяснить, что дед Мороз не может выполнить некоторые его просьбы. Такие советы дала психолог Оксана Гомель в комментарии корреспонденту УНН.

"С ребенком нужно говорить, объяснять, что есть определенные финансовые возможности даже у деда Мороза. И если вы не готовы выполнить пожелания ребенка, которые он изложит в письме к деду Морозу, то и не затевайте это. А затеяв, старайтесь купить хотя бы что-то одно. Можно пояснить ребенку, что дед Мороз один, а детей много, всем нужно принести подарки, поэтому много подарков просить для себя нельзя, ведь он "просто не успеет их подготовить и развезти всего за одну ночь", - пояснила Гомель.

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По ее словам, родители могут узнать о предпочтениях ребенка и просто в ходе доверительной беседы, не прибегая к уловкам с письмами деду Морозу, и самим сделать выбор того, что точно порадует ребенка. При этом психолог предостерегла родителей от покупки в качестве новогоднего подарка исключительно "нужных" вещей.

"Дарить детям свитера вместо игрушек нельзя. Детям дарить на праздник практичные вещи нельзя - большего разочарования вы не придумаете. У детей должна быть сказка, если вы ее уже организовываете", - подчеркнула эксперт.

Напомним, в этом году жилье на зимние праздники начали бронировать с середины ноября. Уже к концу месяца доля зарезервированных квартир составила 20%, а домов - 15% от общего количества предложений.

Стоимость традиционного новогоднего стола в этом году выросла на 7-10%.

Украинские Национальные Новости

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