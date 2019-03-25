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В ОБСЕ обеспокоены отказом итальянскому журналисту во въезде в Украину

Киев • УНН

 • 8532 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир обеспокоен отказом во въезде в Украину итальянского журналиста RAI Марку Иннаро, а также он повторил призыв разрешить въезд в страну иностранным журналистам. Об этом сообщила пресс-служба ОБСЕ, передает УНН.

В ОБСЕ обеспокоены отказом итальянскому журналисту во въезде в Украину

"Меня беспокоит отказ во въезде журналисту RAI Марку Иннаро в Украину", - заявил Дезир.

Так, представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир сегодня повторил свой призыв к украинским властям разрешать иностранным журналистам беспрепятственно заниматься своей профессиональной деятельностью. Его призыв последовал за отказом во въезде московскому корреспонденту Итальянской государственной службы вещания (RAI) Марку Иннаро и его коллеги – оператора.

Согласно докладам, журналисты планировали осветить предстоящие выборы и снять несколько интервью, в том числе с президентом страны Петром Порошенко, однако Государственная пограничная служба Украины их не пропустила.

"Марк Иннаро, как и другие иностранные журналисты, приехал в Украину для освещения президентских выборов. Я напоминаю, что государства-участники ОБСЕ стремятся облегчить въезд журналистов из других государств-участников, когда целью является участие в журналистской деятельности. Я призываю власти воздерживаться от создания препятствий, мешающих журналистам въезжать в страну в это важное время. Такие препятствия могут препятствовать свободному потоку информации и препятствовать свободе СМИ", - заявив представитель ОБСЕ.

Как сообщал УНН, Украина не пустила итальянского журналиста государственного телевидения RAI Марку Иннаро, который работает в России, для освещения выборов президента страны.

В ГПСУ объяснили, что не пропустили итальянского журналиста через украинскую границу из-за отсутствия аккредитации ЦИК и антиукраинских публикаций.

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