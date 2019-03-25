В ОБСЄ занепокоєні відмовою італійському журналістові у в'їзді в Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір стурбований відмовою у в'їзді в Україну італійського журналіста RAI Марку Іннаро, а також він повторив заклик дозволити в'їзд в країну іноземним журналістам. Про це повідомила прес-служба ОБСЄ, передає УНН.
"Мене турбує відмова у в'їзді журналісту RAI Марку Іннаро в Україні", - заявив Дезір.
Так, представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір сьогодні повторив свій заклик до української влади дозволяти іноземним журналістам безперешкодно займатися своєю професійною діяльністю. Його заклик пішов за відмовою у в'їзді московському кореспондентові Італійської державної служби мовлення (RAI) Марку Іннаро і його колеги - оператора.
Згідно з доповідями, журналісти планували висвітлити майбутні вибори і зняти кілька інтерв'ю, у тому числі з президентом країни Петром Порошенком, однак Державна прикордонна служба України їх не пропустила.
"Марк Іннаро, як і інші іноземні журналісти, приїхав в Україну для висвітлення президентських виборів. Я нагадую, що держави-учасниці ОБСЄ прагнуть полегшити в'їзд журналістів з інших держав-учасників, коли метою є участь у журналістській діяльності. Я закликаю владу утримуватися від створення перешкод, що заважають журналістам в'їжджати в країну в цей важливий час. Такі перешкоди можуть перешкоджати вільному потоку інформації та перешкоджати свободі ЗМІ", - заявив представник ОБСЄ.
Як повідомляв УНН, Україна не пустила італійського журналіста державного телебачення RAI Марку Іннаро, який працює в Росії, для висвітлення виборів президента країни.
В ДПСУ пояснили, що не пропустили італійського журналіста через український кордон через відсутність акредитації ЦВК та антиукраїнських публікацій.