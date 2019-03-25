В Україну не пустили італійського журналіста
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Україна не пустила італійського журналіста державного телебачення RAI Марку Іннаро, що працює в Росії, для висвітлення виборів президента країни. Про це повідомив віце-президент Асоціації італійських підприємців в Росії, почесний консул Італії в Липецьку Вітторіо Торрембіні, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"Він (Іннаро - ред.) полетів з Москви до Києва через Мінськ з метою висвітлювати президентські вибори на Україні. У нього були заплановані різні інтерв'ю з представниками політичних, релігійних кіл. Він прилетів разом з російським оператором. В аеропорту Бориспіль його затримали на чотири години минулої ночі, потім відправили разом з оператором назад до Мінська і дали йому акт, де сказано, що він являє загрозу для безпеки України - акт на українському, без перекладу, без адвоката", - сказав Торрембіні.
Він додав, що у італійського журналіста були "всі необхідні акредитації" для роботи на Україні.
"Він досить стриманий і коректний чоловік, ніяких ексцесів проти України. Ситуація з Іннаро говорить про те, яка зараз ситуація в цій країні", - додав Торрембіні.
Нагадаємо, українські прикордонники не пропустили через кордон одного акредитованого на вибори президента журналіста - громадянина Російської Федерації, який представляв одну з канадських телекомпаній.