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В ОБСЕ призвали обеспечить весеннее перемирие на Донбассе

Киев • УНН

 • 9458 просмотра

КИЕВ. 13 марта. УНН. Спецпредставитель ОБСЕ в трехстороннем контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Мартин Сайдик призвал стороны конфликта обеспечить надежное и устойчивое перемирие, передает УНН со ссылкой на БЕЛТА.

В ОБСЕ призвали обеспечить весеннее перемирие на Донбассе

Несколько дней назад рабочая группа по безопасности подтвердила приверженность сторон режиму прекращения огня, начиная с 8 марта.

"Хотя в первые дни его действия количество нарушений режима прекращения огня и сократилось на 61% по сравнению с началом месяца, к сожалению, на данный момент результаты этого перемирия не удовлетворяют. В связи с этим я призываю стороны принять все необходимые меры для обеспечения надежного, устойчивого и длительного перемирия", - заявил Мартин Сайдик.

Как сообщал УНН, Сайдик рассказал, что на заседании обсуждали списки удерживаемых для обмена.

Напомним, в Минске на заседание собралась контактная группа по Донбасса.

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