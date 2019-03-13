В ОБСЕ призвали обеспечить весеннее перемирие на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Спецпредставитель ОБСЕ в трехстороннем контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Мартин Сайдик призвал стороны конфликта обеспечить надежное и устойчивое перемирие, передает УНН со ссылкой на БЕЛТА.
Несколько дней назад рабочая группа по безопасности подтвердила приверженность сторон режиму прекращения огня, начиная с 8 марта.
"Хотя в первые дни его действия количество нарушений режима прекращения огня и сократилось на 61% по сравнению с началом месяца, к сожалению, на данный момент результаты этого перемирия не удовлетворяют. В связи с этим я призываю стороны принять все необходимые меры для обеспечения надежного, устойчивого и длительного перемирия", - заявил Мартин Сайдик.
Как сообщал УНН, Сайдик рассказал, что на заседании обсуждали списки удерживаемых для обмена.
Напомним, в Минске на заседание собралась контактная группа по Донбасса.