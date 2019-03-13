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Сайдік про засідання контактної групи: обговорювали списки утримуваних для обміну

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 березня. УНН. Під час засідання Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі обговорювали списки осіб, яких утримують через конфлікт на сході України. Про це повідомив спецпредставник ОБСЄ в контактній групі Мартін Сайдік, передає УНН з посиланням на БЕЛТА.

Сайдік про засідання контактної групи: обговорювали списки утримуваних для обміну

"Списки обговорюються. Уточнюється стан тих осіб, які перебувають в списках. Це дуже детальна робота, вона йде. Це робиться послом Тоні Фришем", - сказав Мартін Сайдік.

Окрім питань, які пов'язані з обміном утримуваних осіб, гуманітарна робоча група сьогодні обговорила необхідні умови поліпшення лінії зіткнення.

Зокрема, щодо ситуації з реконструкцією КПП "Станиця Луганська", дипломат зазначив: "Я дуже незадоволений станом справ з цього питання. На жаль, до сих пір нам не вдалося поліпшити умови переходу, зокрема, людей у віці, для яких це дуже складно".

Нагадаємо, у Мінську на засідання зібралася контактна група щодо Донбасу.

Як повідомила Геращенко, Україна готова обміняти 25 росіян і помилувати 72 сепаратистів.

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