Сайдик о заседании контактной группы: обсуждали списки для обмена удерживаемыми

"Списки обсуждаются. Уточняется состояние тех людей, которые находятся в списках. Это очень детальная работа, она идет. Это делается послом Тони Фришем", - сказал Мартин Сайдик.

Кроме вопросов, связанных с обменом удерживаемых лиц, гуманитарная рабочая группа сегодня обсудила необходимые условия улучшения линии соприкосновения.

В частности, о ситуации с реконструкцией КПП "Станица Луганская", дипломат отметил: "Я очень недоволен положением дел по этому вопросу. К сожалению, до сих пор нам не удалось улучшить условия перехода, в частности, людей в возрасте, для которых это очень сложно".

Напомним, в Минске на заседание собралась контактная группа по Донбасса.



Как сообщила Геращенко, Украина готова обменять 25 россиян и помиловать 72 сепаратистов.