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Сайдик о заседании контактной группы: обсуждали списки для обмена удерживаемыми

Киев • УНН

 • 9474 просмотра

КИЕВ. 13 марта. УНН. Во время заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе обсуждали списки лиц, удерживаемых из-за конфликта на востоке Украины. Об этом сообщил спецпредставитель ОБСЕ в контактной группе Мартин Сайдик, передает УНН со ссылкой на БЕЛТА.

Сайдик о заседании контактной группы: обсуждали списки для обмена удерживаемыми

"Списки обсуждаются. Уточняется состояние тех людей, которые находятся в списках. Это очень детальная работа, она идет. Это делается послом Тони Фришем", - сказал Мартин Сайдик.

Кроме вопросов, связанных с обменом удерживаемых лиц, гуманитарная рабочая группа сегодня обсудила необходимые условия улучшения линии соприкосновения.

В частности, о ситуации с реконструкцией КПП "Станица Луганская", дипломат отметил: "Я очень недоволен положением дел по этому вопросу. К сожалению, до сих пор нам не удалось улучшить условия перехода, в частности, людей в возрасте, для которых это очень сложно".

Напомним, в Минске на заседание собралась контактная группа по Донбасса.

Как сообщила Геращенко, Украина готова обменять 25 россиян и помиловать 72 сепаратистов.

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