У Мінську на засідання зібралася контактна група щодо Донбасу
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. У Мінську на засідання зібралася тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу МЗС Білорусі у Twitter.
"У Мінську проходить зустріч тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на сході України", - йдеться у повідомленні.
Раніше сьогодні почали засідання у Мінську робочі підгрупи тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі.
Нагадаємо, представник України у ТКГ з урегулювання ситуації на Донбасі Євген Марчук раніше повідомив, що з 00:00 годин 8 березня у зоні бойових дій на Донбасі запроваджується режим тиші, який діятиме безстроково.
Однак, у зоні ООС продовжуються ворожі обстріли. З початку 13 березня серед українських військових через обстріли бойовиків є поранені.