В Минске на заседание собралась контактная группа по Донбассу
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. В Минске на заседание собралась трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу МИД Беларуси в Twitter.
"В Минске проходит встреча трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины", - говорится в сообщении.
Ранее сегодня начали заседание в Минске рабочие подгруппы трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.
Напомним, представитель Украины в ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе Евгений Марчук ранее сообщил, что с 00:00 часов 8 марта в зоне боевых действий на Донбассе вводится режим тишины, который будет действовать бессрочно.
Однако, в зоне ООС продолжаются враждебные обстрелы. С начала 13 марта среди украинских военных из-за обстрелов боевиков есть раненые.