Робочі підгрупи щодо Донбасу почали зустріч у Мінську
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Робочі підгрупи тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі почали засідання у Мінську. Про це повідомляє МЗС Білорусі в Twitter, передає УНН.
"У Мінську проходить зустріч робочих підгруп тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на сході України", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, представник України у ТКГ з урегулювання ситуації на Донбасі Євген Марчук раніше повідомив, що з 00:00 годин 8 березня у зоні бойових дій на Донбасі запроваджується режим тиші, який діятиме безстроково.
Однак, у зоні ООС продовжуються ворожі обстріли. З початку 13 березня серед українських військових через обстріли бойовиків є поранені.