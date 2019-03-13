Рабочие подгруппы по Донбассу начали встречу в Минске
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Рабочие подгруппы трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе начали заседание в Минске. Об этом сообщает МИД Беларуси в Twitter, передает УНН.
"В Минске проходит встреча рабочих подгрупп трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины", - говорится в сообщении.
Напомним, представитель Украины в ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе Евгений Марчук ранее сообщил, что с 00:00 часов 8 марта во зоне боевых действий на Донбассе вводится режим тишины, который будет действовать бессрочно.
Однако, в зоне ООС продолжаются враждебные обстрелы. С начала 13 марта среди украинских военных из-за обстрелов боевиков есть раненые.