Двоє військових на Донбасі отримали поранення
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. З початку доби станом на 12:00 на лінії бойового зіткнення зафіксовано два ворожих обстріли, двох українських військовослужбовців було поранено. Про це під час брифінгу повідомив спікер прес-центру Міноборони полковник Максим Праута, передає УНН.
"За наявною інформацією, від початку поточної доби станом на 12:00 на донецькому напрямку бойовики двічі порушили режим "тиші". Внаслідок обстрілів двоє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил зазнали поранень та евакуйовані до медичних закладів для надання необхідної допомоги", - сказав Праута.
За його словами, з 7:20 бойовики почали обстрілювати опорні пункти підрозділів Об’єднаних сил поблизу Авдіївки. Противник протягом 55 хвилин з боку окупованого Мінерального вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї. А близько 11-ї години в районі Мар’їнки зафіксовано обстріл українських позицій ворожим снайпером.
Нагадаємо, 12 березня бойовики 3 рази порушили режим припинення вогню.