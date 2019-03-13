Двоє військових на Донбасі отримали поранення

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КИЇВ. 13 березня. УНН. З початку доби станом на 12:00 на лінії бойового зіткнення зафіксовано два ворожих обстріли, двох українських військовослужбовців було поранено. Про це під час брифінгу повідомив спікер прес-центру Міноборони полковник Максим Праута, передає УНН.

"За наявною інформацією, від початку поточної доби станом на 12:00 на донецькому напрямку бойовики двічі порушили режим "тиші". Внаслідок обстрілів двоє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил зазнали поранень та евакуйовані до медичних закладів для надання необхідної допомоги", - сказав Праута.

За його словами, з 7:20 бойовики почали обстрілювати опорні пункти підрозділів Об’єднаних сил поблизу Авдіївки. Противник протягом 55 хвилин з боку окупованого Мінерального вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї. А близько 11-ї години в районі Мар’їнки зафіксовано обстріл українських позицій ворожим снайпером.

Нагадаємо, 12 березня бойовики 3 рази порушили режим припинення вогню.

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