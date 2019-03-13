Двое военных на Донбассе получили ранения

"По имеющейся информации, с начала текущих суток по состоянию на 12:00 на донецком направлении боевики дважды нарушили режим "тишины". В результате обстрелов двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения и эвакуированы в медицинские учреждения для оказания необходимой помощи", - сказал Праута.

По его словам, с 7:20 боевики начали обстреливать опорные пункты подразделений Объединенных сил вблизи Авдеевки. Противник в течение 55 минут со стороны оккупированного Минерального вел огонь из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. А около 11 часов в районе Марьинки зафиксировано обстрел украинских позиций вражеским снайпером.

Напомним, 12 марта боевики 3 раза нарушили режим прекращения огня.