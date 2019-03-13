ООС: бойовики здійснили 3 обстріли позицій українських військових
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. 12 березня бойовики 3 рази порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Операції об’єднаних сил.
Військові повідомили, що бойовики (у смузі дій оперативно-тактичного угруповання “Схід”) 2 рази обстріляли: “з мінометів калібрів 120 та 82 мм — у районі села Павлопіль; з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї — біля міста Авдіїівка. У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання „Північ“ ворог обстріляв наші позиції з мінометів калібру 82 мм поблизу населеного пункту Кримське”.
Втрат серед військових немає.
“За даними розвідки, 12 березня двох окупантів ліквідовано та чотирьох поранено. Від початку поточної доби обстрілів позицій наших військ не зафіксовано”, — повідомили у прес-центрі ООС.