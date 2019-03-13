ООС: боевики осуществили 3 обстрелы позиций украинских военных

Военные сообщили, что боевики (в полосе действий оперативно-тактической группировки “Восток”) 2 раза обстреляли: “из минометов калибров 120 и 82 мм — в районе села Павлополь; из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия — у города Авдииивка. В полосе ответственности оперативно-тактической группировки „Север“ враг обстрелял наши позиции из минометов калибра 82 мм вблизи населенного пункта Крымское”.

Потерь среди военных нет.

“По данным разведки, 12 марта двое оккупантов ликвидированы и четверо ранены. С начала текущих суток обстрелов позиций наших войск не зафиксировано”, - сообщили в пресс-центре ООС.