В ОБСЄ закликали забезпечити весняне перемир'я на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Спецпредставник ОБСЄ в тристоронній контактній групі із врегулювання ситуації на Донбасі Мартін Сайдік закликав сторони конфлікту забезпечити надійне і стійке перемир'я, передає УНН з посиланням на БЕЛТА.
Кілька днів тому робоча група з безпеки підтвердила прихильність сторін режиму припинення вогню, починаючи з 8 березня.
"Хоча в перші дні його дії кількість порушень режиму припинення вогню і скоротилося на 61% в порівнянні з початком місяця, на жаль, на даний момент результати цього перемир'я не задовольняють. У зв'язку з цим я закликаю сторони вжити всіх необхідних заходів для забезпечення надійного, стійкого і тривалого перемир'я", - заявив Мартін Сайдік.
Як повідомляв УНН, Сайдік розповів, що на засіданні обговорювали списки утримуваних для обміну.
Нагадаємо, у Мінську на засідання зібралася контактна група щодо Донбасу.