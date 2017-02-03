В ОБСЕ выразили обеспокоенность по поводу применения РСЗО "Град" в Донецкой области
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. В зоне АТО особое беспокойство вызывает применение реактивных систем залпового огня. Об этом во время скайп-брифинга рассказал первый заместитель главы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг, находясь на Донецкой фильтровальной станции, передает корреспондент УНН.
"Особое беспокойство вызывает применение реактивных систем залпового огня в треугольнике Авдеевка-Ясиноватая-Донецкий аэропорт, а также в других местах вдоль линии соприкосновения. Вчера наши наблюдатели видели взрыв от ракеты реактивной системы залпового огня в поселке Сартана", - сказал А.Хуг.
По его словам, сейчас команды СММ находятся на местах, уточняя сообщения о ночных обстрелах в Донецке и Авдеевке.
"По предварительным данным имеются многочисленные жертвы среди гражданского населения", - добавил он.
Также А.Хуг подчеркнул, что существует угроза потенциальной гуманитарной и экологической катастрофы.
Как сообщал УНН, А.Хуг призвал к прекращению огня для восстановительных работ на Донецкой фильтровальной станции.