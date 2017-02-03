В ОБСЄ висловили занепокоєння з приводу застосування РСЗВ "Град" на Донеччині
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. У зоні АТО особливе занепокоєння викликають застосування реактивних систем залпового вогню. Про це під час скап-брифінгу розповів перший заступник голови спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг, перебуваючи на Донецькій фільтрувальній станції, передає кореспондент УНН.
"Особливе занепокоєння викликають застосування реактивних систем залпового вогню у трикутнику Авдіївка-Ясинувате-Донецький аеропорт, а також в інших місцях вздовж лінії зіткнення. Вчора наші спостерігачі бачили вибух від ракети реактивної системи залпового вогню у селищі Сартана", – сказав А.Хуг.
За його словами, наразі команди СММ перебувають на місцях, уточнюючи повідомлення про нічні обстріли в Донецьку та Авдіївці.
"За попередніми даними є численні жертви серед цивільного населення", – додав він.
Також А.Хуг підкреслив, що існує загроза потенційної гуманітарної та екологічної катастрофи.
Як повідомляв УНН, А.Хуг закликав до припинення вогню для відновлювальних робіт на Донецькій фільтрувальній станції.