В ОБСЕ отчитались про ситуацию на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. Международные наблюдатели не зафиксировали нарушений режима прекращения огня на Донбассе в течение отчетного периода. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ежедневный отчет СММ ОБСЕ от 22 августа.
“В Донецкой области СММ не зафиксировала нарушений режима прекращения огня против 153 таких нарушений в течение предыдущего отчетного периода. В Луганской области Миссия также не зафиксировала нарушений режима прекращения огня (так же как и за предыдущий отчетный период). Последний раз СММ фиксировала нарушения режима прекращения огня в Луганской области в период с вечера 18-го до вечера 19 августа”, — говорится в сообщении.
В СММ ОБСЕ отметили, что после заседания Трехсторонней контактной группы (ТКГ) 22 июля, на котором была достигнута договоренность о дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня с 27 июля, наблюдатели зафиксировали в целом 634 нарушения режима тишины в Донецкой и Луганской областях, в частности 92 взрыва, 2 неопределенных боеприпаса, 6 осветительных ракет и 534 очереди и выстрелов.
Как сообщал УНН, в ОБСЕ рассказали об успехах и провалах последней встречи в ТКГ.