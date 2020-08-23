В ОБСЕ отчитались про ситуацию на Донбассе

“В Донецкой области СММ не зафиксировала нарушений режима прекращения огня против 153 таких нарушений в течение предыдущего отчетного периода. В Луганской области Миссия также не зафиксировала нарушений режима прекращения огня (так же как и за предыдущий отчетный период). Последний раз СММ фиксировала нарушения режима прекращения огня в Луганской области в период с вечера 18-го до вечера 19 августа”, — говорится в сообщении.

В СММ ОБСЕ отметили, что после заседания Трехсторонней контактной группы (ТКГ) 22 июля, на котором была достигнута договоренность о дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня с 27 июля, наблюдатели зафиксировали в целом 634 нарушения режима тишины в Донецкой и Луганской областях, в частности 92 взрыва, 2 неопределенных боеприпаса, 6 осветительных ракет и 534 очереди и выстрелов.

Как сообщал УНН, в ОБСЕ рассказали об успехах и провалах последней встречи в ТКГ.