В ОБСЄ відзвітували про ситуацію на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Міжнародні спостерігачі не зафіксували порушень режиму припинення вогню на Донбасі протягом звітного періоду. Про це повідомляє УНН із посиланням на щоденний звіт СММ ОБСЄ від 22 серпня.
“У Донецькій області СММ не зафіксувала порушень режиму припинення вогню супроти 153 таких порушень протягом попереднього звітного періоду. У Луганській області Місія також не зафіксувала порушень режиму припинення вогню (так само як і за попередній звітний період). Востаннє СММ фіксувала порушення режиму припинення вогню в Луганській області в період із вечора 18 до вечора 19 серпня”, — йдеться в повідомленні.
В СММ ОБСЄ зазначили, що після засідання Тристоронньої контактної групи (ТКГ) 22 липня, на якому була досягнута домовленість про додаткові заходи з посилення режиму припинення вогню з 27 липня, спостерігачі зафіксували загалом 634 порушень режиму тиші в Донецькій та Луганській областях, зокрема 92 вибухи, 2 невизначені боєприпаси, 6 освітлювальних ракет і 534 черги та постріли.
Як повідомляв УНН, в ОБСЄ розповіли про успіхи та провали останньої зустрічі у ТКГ.