В ОБСЄ відзвітували про ситуацію на Донбасі

“У Донецькій області СММ не зафіксувала порушень режиму припинення вогню супроти 153 таких порушень протягом попереднього звітного періоду. У Луганській області Місія також не зафіксувала порушень режиму припинення вогню (так само як і за попередній звітний період). Востаннє СММ фіксувала порушення режиму припинення вогню в Луганській області в період із вечора 18 до вечора 19 серпня”, — йдеться в повідомленні.

В СММ ОБСЄ зазначили, що після засідання Тристоронньої контактної групи (ТКГ) 22 липня, на якому була досягнута домовленість про додаткові заходи з посилення режиму припинення вогню з 27 липня, спостерігачі зафіксували загалом 634 порушень режиму тиші в Донецькій та Луганській областях, зокрема 92 вибухи, 2 невизначені боєприпаси, 6 освітлювальних ракет і 534 черги та постріли.

Як повідомляв УНН, в ОБСЄ розповіли про успіхи та провали останньої зустрічі у ТКГ.