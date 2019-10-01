В ОБСЕ заметили на российско-украинской границе фургон с надписью "Груз 200"
Киев • УНН
КИЕВ. 1 октября. УНН. Наблюдатели ОБСЕ заметили, как микроавтобус с надписью "Груз 200" пересекал границу из России в Украину. Об этом говорится в отчете ОБСЕ, передает УНН.
"28 сентября в 15:20 на Донецкой ГКП наблюдался микроавтобус, который пересекал границу с Российской Федерации в Украину.
На фургоне были надписи "Груз 200" и "Анубис - похоронная служба", - говорится в отчете.
По данным ОБСЕ, транспортное средство зарегистрировано в Российской Федерации и внутри было четыре человека.
Напомним, на Донбассе погибла 21-летняя военная.