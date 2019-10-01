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В ОБСЕ заметили на российско-украинской границе фургон с надписью "Груз 200"

Киев • УНН

 • 34919 просмотра

КИЕВ. 1 октября. УНН. Наблюдатели ОБСЕ заметили, как микроавтобус с надписью "Груз 200" пересекал границу из России в Украину. Об этом говорится в отчете ОБСЕ, передает УНН.

В ОБСЕ заметили на российско-украинской границе фургон с надписью "Груз 200"

"28 сентября в 15:20 на Донецкой ГКП наблюдался микроавтобус, который пересекал границу с Российской Федерации в Украину.

На фургоне были надписи "Груз 200" и "Анубис - похоронная служба", - говорится в отчете.

По данным ОБСЕ, транспортное средство зарегистрировано в Российской Федерации и внутри было четыре человека.

Напомним, на Донбассе погибла 21-летняя военная.

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