В ОБСЄ помітили на українсько-російському кордоні фургон з написом “Груз 200”
Київ • УНН
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Спостерігачі ОБСЄ помітили, як мікроавтобус з написом “Груз 200” перетинав кордон з Росії в Україну. Про це йдеться у звіті ОБСЄ, передає УНН.
“28 вересня о 15:20 на Донецькій ГКП спостерігався мікроавтобус, який перетинав кордон з Російської Федерації в Україну.
На фургоні були написи ”Груз 200″ та “Анубіс — похоронна служба”, — йдеться у звіті.
За даними ОБСЄ, транспортний засіб зареєстровано в Російській Федерації і на борту було чотири людини.
Нагадаємо, на Донбасі загинула 21-річна військова.