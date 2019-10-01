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В ОБСЄ помітили на українсько-російському кордоні фургон з написом “Груз 200”

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Спостерігачі ОБСЄ помітили, як мікроавтобус з написом “Груз 200” перетинав кордон з Росії в Україну. Про це йдеться у звіті ОБСЄ, передає УНН.

В ОБСЄ помітили на українсько-російському кордоні фургон з написом “Груз 200”

“28 вересня о 15:20 на Донецькій ГКП спостерігався мікроавтобус, який перетинав кордон з Російської Федерації в Україну.

На фургоні були написи ”Груз 200″ та “Анубіс — похоронна служба”, — йдеться у звіті.

За даними ОБСЄ, транспортний засіб зареєстровано в Російській Федерації і на борту було чотири людини.

Нагадаємо, на Донбасі загинула 21-річна військова.

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