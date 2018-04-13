В ОБСЕ показали большое количество военной техники боевиков на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. На территории временного оккупированного боевиками Луганская наблюдается большое скопление военной техники российско-оккупационных войск. Об этом на брифинге сообщил заместитель председателя СММ ОБСЕ Александр Хуг, передает корреспондент.
"Вооруженные формирования в Луганске объявили о своем намерении нарушить минские договоренности, разместив большое количество техники в центре города. Они уже начали подготовку и разместили вооружения на юго-восточной окраине Луганска", - сообщил Хуг.
Так, по словам Хуга, там наблюдается 7 танков, 7 самоходных гаубиц, 7 реактивных систем залпового огня, 7 ЗРК и 10 буксировочных гаубиц.
Также Хуг сообщил о запрещенной технику на подконтрольной правительству Украины территории, в частности вблизи села Анадолу Донецкой области размещены 6 самоходных гаубиц украинских военных.
Напомним, в ОБСЕ заявили о уменьшения количества обстрелов в Донбассе.