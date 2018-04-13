В ОБСЄ показали велику кількість військової техніки бойовиків на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. На території тимчасового окупованого бойовиками Луганська спостерігається велике скупчення військової техніки російсько-окупаційних військ. Про це на брифінгу повідомив заступник голови СММ ОБСЄ Александр Хуг, передає кореспондент УНН.
"Збройні формування в Луганську оголосили про свій намір порушити мінські домовленості, розмістивши велику кількість техніки в центрі міста. Вони вже розпочали підготовку та розмістили озброєння на південно-східній околиці Луганська", - повідомив Хуг.
Так, за словами Хуга, там спостерігається 7 танків, 7 самохідних гаубиць, 7 реактивних систем залпового вогню, 7 ЗРК та 10 буксирувальних гаубиць.
Також Хуг повідомив про заборонену техніку на підконтрольній урядові Україні території, зокрема поблизу села Анадоля Донецької області розміщені 6 самохідних гаубиць українських військових.
Нагадаємо, в ОБСЄ заявили про зменшення кількості обстрілів на Донбасі.