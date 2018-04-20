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В ОБСЕ назвали обстрел работников ДФС "нападением на 300 тысяч гражданских лиц"

Киев • УНН

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КИЕВ. 20 апреля. УНН. Нападение на сотрудников Донецкой фильтровальной станции является нападением на 300 тысяч гражданских лиц, получавших оттуда питьевую воду. Об этом во время брифинга сообщил заместитель председателя СММ ОБСЕ Александр Хуг, передает УНН.

В ОБСЕ назвали обстрел работников ДФС "нападением на 300 тысяч гражданских лиц"

“В результате нападения на этих работников, произошедшего во вторник, пятеро из них были доставлены в больницу, один из них в критическом состоянии. Могу только надеяться и молиться, что они все поправятся. Нападение на работников ДФС — не что иное, как нападение на 300 тысяч гражданских лиц. В эту среду Донецкую фильтровальную станцию ​​закрыли и опечатали, а ее работа была приостановлена​​”, - заявил Хуг.

Как сообщал УНН, 17 апреля под обстрел попал автобус, перевозивший сменный персонал Донецкой фильтровальной станции. В результате получили ранения пятеро сотрудников компании, один из них находится в тяжелом состоянии.

В среду 18 апреля Донецкая фильтровальная станция приостановила работу.

#ОБСЄ Хуг: Позбавлення людей можливості користуватися водою — це акт проти цивільного населення, мирних жителів, які живуть з обох боків лінії зіткнення. Чи залишилися ще якісь межі? #Україна

— OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) 20 апреля 2018 г.

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