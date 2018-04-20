В ОБСЕ назвали обстрел работников ДФС "нападением на 300 тысяч гражданских лиц"

“В результате нападения на этих работников, произошедшего во вторник, пятеро из них были доставлены в больницу, один из них в критическом состоянии. Могу только надеяться и молиться, что они все поправятся. Нападение на работников ДФС — не что иное, как нападение на 300 тысяч гражданских лиц. В эту среду Донецкую фильтровальную станцию ​​закрыли и опечатали, а ее работа была приостановлена​​”, - заявил Хуг.

Как сообщал УНН, 17 апреля под обстрел попал автобус, перевозивший сменный персонал Донецкой фильтровальной станции. В результате получили ранения пятеро сотрудников компании, один из них находится в тяжелом состоянии.

В среду 18 апреля Донецкая фильтровальная станция приостановила работу.

#ОБСЄ Хуг: Позбавлення людей можливості користуватися водою — це акт проти цивільного населення, мирних жителів, які живуть з обох боків лінії зіткнення. Чи залишилися ще якісь межі? #Україна