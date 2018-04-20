В ОБСЄ назвали обстріл працівників ДФС “нападом на 300 тисяч цивільних осіб”
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Напад на співробітників Донецької фільтрувальної станції є нападом на 300 тисяч цивільних осіб, які отримували звідти питну воду. Про це під час брифінгу повідомив заступник голови СММ ОБСЄ Александр Хуг, передає УНН.
“У результаті нападу на цих працівників, що стався у вівторок, п’ятеро з них були доставлені до лікарні, один з них у критичному стані. Можу лише сподіватися і молитися, що вони всі одужають. Напад на працівників ДФС — не що інше, як напад на 300 тисяч цивільних осіб. Цієї середи Донецьку фільтрувальну станцію закрили та опечатали, а її роботу було призупинено”, — заявив Хуг.
Як повідомляв УНН, 17 квітня під обстріл потрапив автобус, що перевозив змінний персонал Донецької фільтрувальної станції. Внаслідок цього отримали поранення п’ятеро співробітників компанії, один з них перебуває у важкому стані.
У середу 18 квітня Донецька фільтрувальна станція призупинила роботу.
#ОБСЄ Хуг: Позбавлення людей можливості користуватися водою — це акт проти цивільного населення, мирних жителів, які живуть з обох боків лінії зіткнення. Чи залишилися ще якісь межі? #Україна— OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) 20 апреля 2018 г.