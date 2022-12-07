В оборонном законопроекте США прописали исключение участия рф в мероприятиях G20

Детали

Речь идет об этом в разделе "Закон об изоляции российских государственных служащих от 2022 года".

"Политика Соединенных Штатов состоит в том, чтобы стремиться исключить чиновников российской федерации, максимально, от участия в собраниях, заседаниях и других мероприятиях следующих организаций:

(1) Группа 20.

(2) Банк международных расчетов.

(3) Базельский комитет по банковским стандартам.

(4) Совет финансовой стабильности.

(5) Международная ассоциация страховых надзоров.

(6) Международная организация комиссий по ценным бумагам", - сказано в проекте документа.

Дополнение

Лидеры G20 осудили российскую агрессию против Украины в итоговой декларации.