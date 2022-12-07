В оборонном законопроекте США прописали исключение участия рф в мероприятиях G20
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. В опубликованном законодателями США проекте закона об оборонной политике на 2023 финансовый год прописали исключение участия чиновников рф в мероприятиях G20, пишет УНН.
Детали
Речь идет об этом в разделе "Закон об изоляции российских государственных служащих от 2022 года".
"Политика Соединенных Штатов состоит в том, чтобы стремиться исключить чиновников российской федерации, максимально, от участия в собраниях, заседаниях и других мероприятиях следующих организаций:
(1) Группа 20.
(2) Банк международных расчетов.
(3) Базельский комитет по банковским стандартам.
(4) Совет финансовой стабильности.
(5) Международная ассоциация страховых надзоров.
(6) Международная организация комиссий по ценным бумагам", - сказано в проекте документа.
Дополнение
Лидеры G20 осудили российскую агрессию против Украины в итоговой декларации.