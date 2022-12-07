В оборонному законопроекті США прописали виключення участі рф у заходах G20

Деталі

Йдеться про це у підрозділі "Закон про ізоляцію російських державних службовців від 2022 року".

"Політика Сполучених Штатів полягає в тому, щоб прагнути виключити урядовців російської федерації, максимально, від участі у зборах, розглядах та інших заходах наступних організацій:

(1) Група 20.

(2) Банк міжнародних розрахунків.

(3) Базельський комітет із банківських стандартів.

(4) Рада фінансової стабільності.

(5) Міжнародна асоціація страхових наглядів.

(6) Міжнародна організація комісій із цінних паперів", - сказано у проекті документа.

Доповнення

Лідери G20 засудили російську агресію проти України у підсумковій декларації.