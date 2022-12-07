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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 41437 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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В оборонному законопроекті США прописали виключення участі рф у заходах G20

В оборонному законопроекті США прописали виключення участі рф у заходах G20

Київ • УНН

 • 641980 перегляди

КИЇВ. 7 грудня. УНН. В опублікованому законодавцями США проекті закону про оборонну політику на 2023 фінансовий рік прописали виключення участі урядовців рф у заходах G20, пише УНН.

Деталі

Йдеться про це у підрозділі "Закон про ізоляцію російських державних службовців від 2022 року".

"Політика Сполучених Штатів полягає в тому, щоб прагнути виключити урядовців російської федерації, максимально, від участі у зборах, розглядах та інших заходах наступних організацій:
(1) Група 20.
(2) Банк міжнародних розрахунків.
(3) Базельський комітет із банківських стандартів.
(4) Рада фінансової стабільності.
(5) Міжнародна асоціація страхових наглядів.
(6) Міжнародна організація комісій із цінних паперів", - сказано у проекті документа.

Доповнення

Лідери G20 засудили російську агресію проти України у підсумковій декларації.

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