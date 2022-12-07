В оборонному законопроекті США прописали виключення участі рф у заходах G20
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. В опублікованому законодавцями США проекті закону про оборонну політику на 2023 фінансовий рік прописали виключення участі урядовців рф у заходах G20, пише УНН.
Деталі
Йдеться про це у підрозділі "Закон про ізоляцію російських державних службовців від 2022 року".
"Політика Сполучених Штатів полягає в тому, щоб прагнути виключити урядовців російської федерації, максимально, від участі у зборах, розглядах та інших заходах наступних організацій:
(1) Група 20.
(2) Банк міжнародних розрахунків.
(3) Базельський комітет із банківських стандартів.
(4) Рада фінансової стабільності.
(5) Міжнародна асоціація страхових наглядів.
(6) Міжнародна організація комісій із цінних паперів", - сказано у проекті документа.
Доповнення
Лідери G20 засудили російську агресію проти України у підсумковій декларації.