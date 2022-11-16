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Лідери G20 засудили російську агресію проти України у підсумковій декларації

Лідери G20 засудили російську агресію проти України у підсумковій декларації

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 листопада. УНН. У підсумковій декларації G20 говориться, що лідери «рішуче засуджують» агресію росії проти України. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Цитата

«У декларації йдеться, що «більшість членів рішуче засудили війну в Україні та наголосили, що вона завдає величезних людських страждань і посилює наявні проблеми у світовій економіці», - йдеться у повідомленні.

Деталі

Як повідомили три дипломатичні джерела, її схвалили всі члени блоку G20.

Зазначається, що документ було ухвалено без будь-яких змін порівняно з проектом, опублікованим у вівторок.

У декларації йдеться, що були «інші погляди та різні оцінки ситуації та санкцій».

«Міжнародне право має дотримуватися, а загроза застосування ядерної зброї неприпустима, заявили лідери у декларації, вітаючи Чорноморську зернову ініціативу», - наголошується у повідомленні.

У декларації також йдеться про те, що центральні банки країн-членів продовжуватимуть відповідним чином калібрувати темпи посилення грошово-кредитної політики, пам'ятаючи при цьому про необхідність обмеження «міжкраїнних вторинних ефектів».

«Члени підтвердили своє зобов'язання уникати надмірної волатильності обмінного курсу, визнаючи при цьому, що «багато валют значно змінилися» цього року», - йдеться в повідомленні.

Доповнення

Раніше повідомлялося, що у проекті декларації саміту G20 є засудження війни росії в Україні.

У минулому зустрічі міністрів G20 не призводили до спільних декларацій через розбіжності між росією та іншими членами щодо формулювань, зокрема щодо того, як описувати війну в Україні.

Раніше Президент України Володимир Зеленський заявив учасникам саміту у віртуальному зверненні, що настав час зупинити війну росії в його країні відповідно до плану, який він запропонував "справедливо і на основі Статуту ООН та міжнародного права".

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