Reuters: в проекте декларации саммита G20 есть осуждение войны рф в Украине

Детали

Саммит на индонезийском острове Бали — первая встреча лидеров G20 с тех пор, как в феврале россия вторглась в Украину.

«Большинство членов резко осудили войну в Украине и подчеркнули, что она причиняет огромные человеческие страдания и усугубляет имеющиеся проблемы в мировой экономике», — говорится в 16-страничном проекте декларации, согласно копии, с которой ознакомился Reuters.

«Были другие взгляды и разные оценки ситуации и санкций», — говорится в проекте, который, по словам дипломатов, еще не был принят лидерами.

Министр иностранных дел россии сергей лавров, возглавляющий делегацию своей страны без президента владимира путина, осудил попытку осудить россию как "политизацию" со стороны западных стран.

Лавров сказал, что россия выдвинула альтернативную точку зрения и проект будет завершен в среду.

Дополнение

Официальный представитель США заявил ранее, что Соединенные Штаты ожидают, что G20 осудит войну россии в Украине и ее влияние на мировую экономику.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что есть обнадеживающие признаки консенсуса относительно неприемлемости войны россии против Украины.

В прошлом встречи министров G20 не приводили к общим декларациям из-за разногласий между россией и другими членами относительно формулировок, в том числе относительно того, как описывать войну в Украине.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил участникам саммита в виртуальном обращении, что пора остановить войну россии в его стране в соответствии с планом, который он предложил "справедливо и на основе Устава ООН и международного права".