Reuters: у проекті декларації саміту G20 є засудження війни рф в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. На саміті "Групи 20" (G20) у вівторок виникли розбіжності, на тлі того, як США та їхні союзники підтримали резолюцію, яка засуджує вторгнення росії до України, яку міністр закордонних справ росії назвав необґрунтованою політизацією, повідомляє Reuters, пише УНН.
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Саміт на індонезійському острові Балі — перша зустріч лідерів G20 з того часу, як у лютому росія вторглася до України.
«Більшість членів різко засудили війну в Україні і наголосили, що вона завдає величезних людських страждань і посилює наявні проблеми у світовій економіці», — йдеться у 16-сторінковому проекті декларації, згідно з копією, з якою ознайомився Reuters.
«Були інші погляди та різні оцінки ситуації та санкцій», — йдеться у проекті, який, за словами дипломатів, ще не було ухвалено лідерами.
Міністр закордонних справ росії сергій лавров, який очолює делегацію своєї країни без президента володимира путіна, засудив спробу засудити росію як "політизацію" з боку західних країн.
Лавров сказав, що росія висунула альтернативну точку зору і проект буде завершено в середу.
Доповнення
Офіційний представник США заявив раніше, що Сполучені Штати очікують, що G20 засудить війну росії в Україні та її вплив на світову економіку.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що є обнадійливі ознаки консенсусу щодо неприйнятності війни росії проти України.
У минулому зустрічі міністрів G20 не призводили до спільних декларацій через розбіжності між росією та іншими членами щодо формулювань, у тому числі щодо того, як описувати війну в Україні.
Раніше президент України Володимир Зеленський заявив учасникам саміту у віртуальному зверненні, що настав час зупинити війну росії в його країні відповідно до плану, який він запропонував "справедливо та на основі Статуту ООН та міжнародного права".