Reuters: у проекті декларації саміту G20 є засудження війни рф в Україні

Деталі

Саміт на індонезійському острові Балі — перша зустріч лідерів G20 з того часу, як у лютому росія вторглася до України.

«Більшість членів різко засудили війну в Україні і наголосили, що вона завдає величезних людських страждань і посилює наявні проблеми у світовій економіці», — йдеться у 16-сторінковому проекті декларації, згідно з копією, з якою ознайомився Reuters.

«Були інші погляди та різні оцінки ситуації та санкцій», — йдеться у проекті, який, за словами дипломатів, ще не було ухвалено лідерами.

Міністр закордонних справ росії сергій лавров, який очолює делегацію своєї країни без президента володимира путіна, засудив спробу засудити росію як "політизацію" з боку західних країн.

Лавров сказав, що росія висунула альтернативну точку зору і проект буде завершено в середу.

Доповнення

Офіційний представник США заявив раніше, що Сполучені Штати очікують, що G20 засудить війну росії в Україні та її вплив на світову економіку.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що є обнадійливі ознаки консенсусу щодо неприйнятності війни росії проти України.

У минулому зустрічі міністрів G20 не призводили до спільних декларацій через розбіжності між росією та іншими членами щодо формулювань, у тому числі щодо того, як описувати війну в Україні.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив учасникам саміту у віртуальному зверненні, що настав час зупинити війну росії в його країні відповідно до плану, який він запропонував "справедливо та на основі Статуту ООН та міжнародного права".