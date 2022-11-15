Саміт G20: Шольц побачив ознаки консенсусу щодо засудження вторгнення рф у резолюції зустрічі
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. На саміті G20 на Балі з'явилися обнадійливі ознаки консенсусу щодо того, що війна росії проти України неприйнятна і що ядерна зброя не повинна застосовуватися, заявив у вівторок канцлер Німеччини Олаф Шольц, повідомляє Reuters, пише УНН.
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"Це консенсус, який тут набирає сили", - сказав він журналістам на Балі.
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Відповідаючи на запитання про розмову з міністром закордонних справ росії сергієм лавровим, Шольц сказав: "Він став поруч зі мною і сказав пару речень, це була розмова".
Шольц також сказав, що продовжить переговори з президентом росії володимиром путіним, щоб знайти рішення щодо припинення війни проти України.
Раніше
Шольц закликав партнерів дотримуватися проекту підсумкової декларації саміту G20 з засудженням росії.