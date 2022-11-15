Саміт G20: Шольц побачив ознаки консенсусу щодо засудження вторгнення рф у резолюції зустрічі

Цитата

"Це консенсус, який тут набирає сили", - сказав він журналістам на Балі.

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Відповідаючи на запитання про розмову з міністром закордонних справ росії сергієм лавровим, Шольц сказав: "Він став поруч зі мною і сказав пару речень, це була розмова".

Шольц також сказав, що продовжить переговори з президентом росії володимиром путіним, щоб знайти рішення щодо припинення війни проти України.

Раніше

Шольц закликав партнерів дотримуватися проекту підсумкової декларації саміту G20 з засудженням росії.