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Саміт G20: Шольц побачив ознаки консенсусу щодо засудження вторгнення рф у резолюції зустрічі

Саміт G20: Шольц побачив ознаки консенсусу щодо засудження вторгнення рф у резолюції зустрічі

Київ • УНН

 • 341563 перегляди

КИЇВ. 15 листопада. УНН. На саміті G20 на Балі з'явилися обнадійливі ознаки консенсусу щодо того, що війна росії проти України неприйнятна і що ядерна зброя не повинна застосовуватися, заявив у вівторок канцлер Німеччини Олаф Шольц, повідомляє Reuters, пише УНН.

Цитата

"Це консенсус, який тут набирає сили", - сказав він журналістам на Балі.

Деталі

Відповідаючи на запитання про розмову з міністром закордонних справ росії сергієм лавровим, Шольц сказав: "Він став поруч зі мною і сказав пару речень, це була розмова".

Шольц також сказав, що продовжить переговори з президентом росії володимиром путіним, щоб знайти рішення щодо припинення війни проти України.

Раніше

Шольц закликав партнерів дотримуватися проекту підсумкової декларації саміту G20 з засудженням росії.

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