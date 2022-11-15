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Саміт G20: Шольц закликав партнерів дотримуватися проекту підсумкової декларації з засудженням росії

Саміт G20: Шольц закликав партнерів дотримуватися проекту підсумкової декларації з засудженням росії

Київ • УНН

 • 400845 перегляди

КИЇВ. 15 листопада. УНН. Канцлер Німеччини Олаф Шольц на саміті G20 в Індонезії закликав росію негайно припинити війну в Україні, а партнерів по G20 - дотримуватися проекту підсумкової декларації, яка передбачає засудження росії, повідомляє Tagesschau, пише УНН.

Деталі

"Найефективніший засіб відновлення світової економіки - це припинення війни росії проти України", - сказав Шольц сьогодні на саміті G20 на сесії щодо продовольства та енергетики, йдеться в тексті виступу.

Він закликав президента росії володимира путіна не використати голод як зброю: "Не вкидайте світову економіку в прірву".

Падіння цін на продовольство після відновлення постачання зерна з України показує, що війна є причиною цінової турбулентності на світових ринках.

Як зазначає видання, Шольц закликав партнерів по G20 дотримуватися проекту підсумкової декларації, яка передбачає засудження росії.

"Разом ми несемо відповідальність за те, щоб G20 залишалася такою, що заслуговує на довіру і здатна діяти», — сказав канцлер ФРН.

Покупці та виробники СПГ мають більш тісно співпрацювати та працювати над зниженням цін на СПГ, вказав він. Шольц також закликав виробників нафти у країнах ОПЕК+ не допустити зростання цін.

Раніше

Financial Times повідомляла, що за підсумками саміту G20 не буде ухвалення конкретних резолюцій, які засуджують російську агресію на території України.

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