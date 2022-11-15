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Саммит G20: Шольц увидел признаки консенсуса по поводу осуждения вторжения рф в резолюции встречи

Киев • УНН

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КИЕВ. 15 ноября. УНН. На саммите G20 на Бали появились обнадеживающие признаки консенсуса относительно того, что война россии против Украины неприемлема и что ядерное оружие не должно применяться, заявил во вторник канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает Reuters, пишет УНН.

Цитата

"Это консенсус, который здесь набирает силу", - сказал он журналистам на Бали.

Детали

Отвечая на вопрос о разговоре с министром иностранных дел россии сергеем лавровым, Шольц сказал: "Он встал рядом со мной и сказал пару предложений, это был разговор".

Шольц также сказал, что продолжит переговоры с президентом россии владимиром путиным, чтобы найти решение о прекращении войны против Украины.

Ранее

Шольц призвал партнеров придерживаться проекта итоговой декларации саммита G20 с осуждением россии.

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