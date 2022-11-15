Саммит G20: Шольц увидел признаки консенсуса по поводу осуждения вторжения рф в резолюции встречи

Цитата

"Это консенсус, который здесь набирает силу", - сказал он журналистам на Бали.

Детали

Отвечая на вопрос о разговоре с министром иностранных дел россии сергеем лавровым, Шольц сказал: "Он встал рядом со мной и сказал пару предложений, это был разговор".

Шольц также сказал, что продолжит переговоры с президентом россии владимиром путиным, чтобы найти решение о прекращении войны против Украины.

Ранее

Шольц призвал партнеров придерживаться проекта итоговой декларации саммита G20 с осуждением россии.