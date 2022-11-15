У G20 все ж планують заяву із засудженням війни росії в Україні - ЗМІ

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"Я думаю, ви побачите, що більшість членів G20 чітко дадуть зрозуміти, що вони засуджують війну росії в Україні, що вони бачать війну росії в Україні як джерело величезних економічних і гуманітарних страждань у світі", - повідомив він журналістам на умовах анонімності.

Як зазначається, заява, яка буде оприлюднена за підсумками саміту цього тижня на Балі, покаже, що G20 "справді ізолює росію" - члена групи найбільших економік світу.

Чиновник не сказав, скільки країн не приєднаються до засудження, як і не сказав, як дипломати сформулюють неодностайну заяву у межах документа, що має бути підсумковим для всіх країн-учасниць.

Оскільки росія заперечує навіть використання слова "війна" для опису її вторгнення в Україну, інтенсивно виникали припущення про те, як - і чи будуть - країни G20 колективно реагувати на війну.

Проте, офіційний представник США заявив, що "агресивна війна росії... засуджується найрішучішим чином".

Заява, за словами чиновника, "говорить дуже чітко".

Раніше

Financial Times повідомляла, що за підсумками саміту G20 не буде ухвалення конкретних резолюцій, які засуджують російську агресію на території України.