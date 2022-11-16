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Лидеры G20 осудили российскую агрессию против Украины в итоговой декларации

Лидеры G20 осудили российскую агрессию против Украины в итоговой декларации

Киев • УНН

 • 423500 просмотра

КИЕВ. 16 ноября. УНН. В итоговой декларации G20 говорится, что лидеры «решительно осуждают» агрессию россии против Украины. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Цитата

«В декларации говорится, что «большинство членов решительно осудили войну в Украине и подчеркнули, что она причиняет огромные человеческие страдания и усугубляет существующие проблемы в мировой экономике», - говориться в сообщении.

Детали

Как сообщили три дипломатических источника, ее одобрили все члены блока G20.

Отмечается, что документ был принят без каких-либо изменений по сравнению с проектом, опубликованным во вторник.

В декларации говорится, что были «другие взгляды и разные оценки ситуации и санкций».

«Международное право должно соблюдаться, а угроза применения ядерного оружия недопустима, заявили лидеры в декларации, приветствуя причерноморскую зерновую инициативу», - отмечается в сообщении.

В декларации также говориться, что центральные банки стран-членов будут продолжать соответствующим образом калибровать темпы ужесточения денежно-кредитной политики, помня при этом о необходимости ограничения «межстрановых вторичных эффектов».

«Члены подтвердили свое обязательство избегать чрезмерной волатильности обменного курса, признавая при этом, что «многие валюты значительно изменились» в этом году», - говориться в сообщении.

Дополнение

Ранее сообщалось, что в проекте декларации саммита G20 есть осуждение войны россии в Украине.

В прошлом встречи министров G20 не приводили к общим декларациям из-за разногласий между россией и другими членами относительно формулировок, в частности, как описывать войну в Украине.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил участникам саммита в виртуальном обращении, что пора остановить войну россии в его стране в соответствии с планом, который он предложил "справедливо и на основе Устава ООН и международного права".

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