В ОАЭ найден христианский монастырь, предположительно предшествовавший исламу

Детали

Монастырь на острове Синия, входящий в состав песчано-дюнного шейхства Умм аль-Кувейн, проливает новый свет на историю раннего христианства на берегах Персидского залива. Это уже второй подобный монастырь, найденный в Эмиратах.

"Два монастыря потерялись в песках времени, поскольку ученые считают, что христиане медленно обращались в ислам по мере того, как эта вера становилась все более распространенной в регионе", - говорится в сообщении.

Углеродный анализ образцов, найденных в фундаменте монастыря, датируется периодом между 534 и 656 годами.

Исследователи предположили, что верующие молились в однопроходную церковь. Но перед ними стояло несколько комнат. У них была печь для выпечки, а также купель для крещения. В нефе мог быть алтарь. Рядом с храмом есть другое здание. Оно имеет 4 комнаты. Возможно, оно играла роль здания аббата или епископа в ранней церкви.

Тимоти Пауэр, адъюнкт-профессор археологии в Университете Объединенных Арабских Эмиратов, помогавший исследовать последнюю находку, описал ее как "подлинно увлекательное открытие".

Эти монастыри помогают лучше понять эволюцию религии в регионе. Такие находки также способствуют лучшему пониманию того, как христиане постепенно переходили в ислам.

Напомним

Археологи обнаружили два меча эпохи викингов на старинном кладбище.