В ОАЭ найден христианский монастырь, предположительно предшествовавший исламу
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. На острове у побережья Объединенных Арабских Эмиратов обнаружен древний христианский монастырь, который, возможно, существовал еще задолго до того, как ислам распространился на Аравийском полуострове, пишет УНН со ссылкой на The Washington Post.
Детали
Монастырь на острове Синия, входящий в состав песчано-дюнного шейхства Умм аль-Кувейн, проливает новый свет на историю раннего христианства на берегах Персидского залива. Это уже второй подобный монастырь, найденный в Эмиратах.
"Два монастыря потерялись в песках времени, поскольку ученые считают, что христиане медленно обращались в ислам по мере того, как эта вера становилась все более распространенной в регионе", - говорится в сообщении.
Углеродный анализ образцов, найденных в фундаменте монастыря, датируется периодом между 534 и 656 годами.
Исследователи предположили, что верующие молились в однопроходную церковь. Но перед ними стояло несколько комнат. У них была печь для выпечки, а также купель для крещения. В нефе мог быть алтарь. Рядом с храмом есть другое здание. Оно имеет 4 комнаты. Возможно, оно играла роль здания аббата или епископа в ранней церкви.
Тимоти Пауэр, адъюнкт-профессор археологии в Университете Объединенных Арабских Эмиратов, помогавший исследовать последнюю находку, описал ее как "подлинно увлекательное открытие".
Эти монастыри помогают лучше понять эволюцию религии в регионе. Такие находки также способствуют лучшему пониманию того, как христиане постепенно переходили в ислам.
Напомним
Археологи обнаружили два меча эпохи викингов на старинном кладбище.