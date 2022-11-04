В ОАЕ знайдено християнський монастир, який, ймовірно, передував ісламу

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Монастир на острові Сінія, що входить до складу піщано-дюнного шейхства Умм аль-Кувейн, проливає нове світло на історію раннього християнства на берегах Перської затоки. Це вже другий подібний монастир, знайдений в Еміратах.

"Два монастирі загубилися в пісках часу, оскільки вчені вважають, що християни повільно наверталися до ісламу в міру того, як ця віра ставала все більш поширеною в регіоні", - йдеться в повідомленні.

Вуглецевий аналіз зразків, знайдених у фундаменті монастиря, датується періодом між 534 та 656 роками.

Дослідники припустили, що віряни молилися до однопрохідної церкви. Але перед ними стояло кілька кімнат. Вони мали піч для випічки, а також купіль для хрещення. У нефі міг бути вівтар. Поруч із храмом є інша будівля. Вона має 4 кімнати. Можливо, вона грала роль будинку абата чи єпископа у ранній церкві.

Тімоті Пауер, ад'юнкт-професор археології в Університеті Об'єднаних Арабських Еміратів, який допомагав досліджувати останню знахідку, описав її як "справді захоплююче відкриття".

Ці монастирі допомагають краще зрозуміти еволюцію релігії у регіоні. Такі знахідки також сприяють кращому розумінню того, як християни поступово переходили до ісламу.

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