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И.о. мэра Харькова Терехов поздравил паралимпийца с проблемами зрения обычной книгой и билетами в зоопарк - соцсети

Киев  •  УНН

 • 16424 просмотра

КИЕВ. 20 сентября. УНН. И.о. мэра Харькова Игоря Терехова уличили в огульном пиаре на поздравлениях паралимпийцев, сообщает УНН.

Детали

В своем Instagram Терехов опубликовал поздравление харьковскому паралимпийцу Максиму Крипаку.

“Герой Харькова, паралимпиец № 1 в мире Максим Крипак только что стал Героем Украины. Официально. Я счастлив этому признанию. Я горжусь им. И знаю, что эти чувства разделят все харьковчане. Сила воли меняет мир и делает невозможное. Браво, Максим”, — написал он.

Пост Терехова прокомментировала Елена Болобан, которая возмутилась тому, что и.о. мэра поздравил другого спортсмена книгой, указывая на то, что у него имеются проблемы со зрением.

“Горжусь паралимпийцами, но очень возмущает и обижает когда вы поздравляете от имени Харьковчан паралимпийца у которого отсутствует зрение обычной книгой о Харькове и билетами в зоопарк”, — прокомментировала она.

К слову

Напомним, по разным оценкам бюджет реконструкции зоопарка в Харькове уже обошёлся жителям от 1,5 до 3 млрд грн. В частности там планируют построить самый дорогой общественный туалет, стоимостью более 30 млн грн. Победителем соответствующего тендера стала компания Александра Харченко, члена исполкома Харьковского горсовета, который возглавляет Игорь Терехов.

На близкие отношениях обоих указывает тот факт, что Терехов выбрал именно коллектив Харченко для поздравлений с Днем строителя.

Отметим, что реконструкция зоопарка в Харькове уже превратилась из имиджевого проекта власти в эпицентр коррупционных скандалов и разделяет горожан на сторонников и противников. Последние утверждают, что за эти деньги можно было привести в порядок город, отремонтировать больницы и жилую инфраструктуру.

Дополнение

В конце октября харьковчане будут избирать нового мэра. Вероятными соперниками во втором туре называют Михаила Добкина и Игоря Терехова.

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