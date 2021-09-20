В.о. мера Харкова Терехов привітав паралімпійця з проблемами зору звичайною книгою і квитками до зоопарку - соцмережі

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У своєму Instagram Терехов опублікував привітання харківському паралімпійцю Максиму Кріпаку.

"Герой Харкова, паралімпієць № 1 у світі Максим Кріпак щойно став Героєм України. Офіційно. Я щасливий з цього визнання. Я пишаюся ним. І знаю, що ці почуття розділять всі харків'яни. Сила волі змінює світ і робить неможливе. Браво, Максиме", - написав він.

Пост Терехова прокоментувала Олена Болобан, яка обурилася тому, що в.о. мера привітав іншого спортсмена книгою, вказуючи на те, що у нього є проблеми із зором.

"Пишаюся паралімпійцями, але дуже обурює і ображає коли ви вітаєте від імені харків'ян паралімпійця у якого відсутній зір звичайною книгою про Харків і квитками до зоопарку", - прокоментувала вона.

До речі

Нагадаємо, за різними оцінками, бюджет реконструкції зоопарку в Харкові вже обійшовся жителям від 1,5 до 3 млрд грн. Зокрема там планують побудувати найдорожчу громадську вбиральню, вартістю понад 30 млн грн. Переможцем відповідного тендеру стала компанія Олександра Харченка, члена виконкому Харківської міськради, який очолює Ігор Терехов.

На близькі стосунки обох вказує той факт, що Терехов обрав саме колектив Харченка для привітань з Днем будівельника.

Відзначимо, що реконструкція зоопарку в Харкові вже перетворилася з іміджевого проекту влади в епіцентр корупційних скандалів і розділяє городян на прихильників і противників. Останні стверджують, що за ці гроші можна було привести в порядок місто, відремонтувати лікарні і житлову інфраструктуру.

Доповнення

У кінці жовтня харків'яни будуть обирати нового мера. Ймовірними суперниками в другому турі називають Михайла Добкіна і Ігоря Терехова.