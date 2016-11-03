В.Новинский проходит по эпизоду узурпации власти на церковь как соучастник - ГПУ

"Именно нардеп Новинский был участником переговоров по смене руководства Украинской православной церкви Московского патриархата. Об этом свидетельствуют не только сам пострадавший Александр Драбынко, помощник патриарха Владимира, но и еще один важный свидетель, который дал показания на нынешнего нардепа Вадима Новинского", - написала Л.Сарган.

Пресс-секретарь Генпрокурора также уточнила, что В.Новинский проходит по эпизоду узурпации власти на церковь как соучастник.

"Представление передадут в Верховную Раду, где его должны рассмотреть в регламентном комитете парламента, а затем проголосовать в сессионном зале", - отметила Л.Сарган.

Напомним, Генеральная прокуратура Украины планирует сегодня внести на рассмотрение Верховной Рады представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Украины Вадима Новинского.

Как сообщал УНН, Генеральный прокурор Юрий Луценко 3 ноября подписал представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Украины Вадима Новинского.

Генпрокуратура осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 146 и ч.1 ст. 365 УК, по факту превышения власти и служебных полномочий бывшими высокопоставленными чиновниками, а именно В.Януковичем, А.Захарченко, В.Новинским и В.Коряком, при незаконном лишении свободы личного помощника предстоятеля УПЦ МП Владимира.

Также указано, что с сентября по декабрь 2013 г. В.Новинский, имея статус народного депутата, был соучастником при совершении В.Януковичем, А.Захарченко, В.Коряком и другими правоохранительными органами Киева преступления против свободы, чести и достоинства личности, а также в сфере служебной деятельности.