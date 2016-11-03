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В.Новинский проходит по эпизоду узурпации власти на церковь как соучастник - ГПУ

В.Новинский проходит по эпизоду узурпации власти на церковь как соучастник - ГПУ

Киев • УНН

 • 9144 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Народный депутат Украины Вадим Новинский проходит по эпизоду узурпации власти на церковь как соучастник. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь Генерального прокурора Украины Лариса Сарган, передает УНН.

"Именно нардеп Новинский был участником переговоров по смене руководства Украинской православной церкви Московского патриархата. Об этом свидетельствуют не только сам пострадавший Александр Драбынко, помощник патриарха Владимира, но и еще один важный свидетель, который дал показания на нынешнего нардепа Вадима Новинского", - написала Л.Сарган.

Пресс-секретарь Генпрокурора также уточнила, что В.Новинский проходит по эпизоду узурпации власти на церковь как соучастник.

"Представление передадут в Верховную Раду, где его должны рассмотреть в регламентном комитете парламента, а затем проголосовать в сессионном зале", - отметила Л.Сарган.

Напомним, Генеральная прокуратура Украины планирует сегодня внести на рассмотрение Верховной Рады представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Украины Вадима Новинского.

Как сообщал УНН, Генеральный прокурор Юрий Луценко 3 ноября подписал представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Украины Вадима Новинского.

Генпрокуратура осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 146 и ч.1 ст. 365 УК, по факту превышения власти и служебных полномочий бывшими высокопоставленными чиновниками, а именно В.Януковичем, А.Захарченко, В.Новинским и В.Коряком, при незаконном лишении свободы личного помощника предстоятеля УПЦ МП Владимира.

Также указано, что с сентября по декабрь 2013 г. В.Новинский, имея статус народного депутата, был соучастником при совершении В.Януковичем, А.Захарченко, В.Коряком и другими правоохранительными органами Киева преступления против свободы, чести и достоинства личности, а также в сфере служебной деятельности.

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