В.Новинський проходить по епізоду узурпації влади на церкву як співучасник - ГПУ
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Народний депутат України Вадим Новинський проходить по епізоду узурпації влади на церкву як співучасник. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила речниця Генерального прокурора України Лариса Сарган, передає УНН.
"Саме нардеп Новинський був учасником переговорів щодо зміни керівництва Української православної церкви Московського патріархату. Про це свідчать не тільки сам потерпілий Олександр Драбинко, помічник патріарха Володимира, але й ще один важливий свідок, який дав покази на нинішнього нардепа Вадима Новинського", - написала Л.Сарган.
Речниця Генпрокурора також уточнила, що В.Новинський проходить по епізоду узурпації влади на церкву як співучасник.
"Подання буде передане до Верховної Ради, де має бути розглянуте на Регламентному комітеті парламенту, а потім проголосоване у сесійній залі", - зазначила Л.Сарган.
Нагадаємо, Генеральна прокуратура України планує сьогодні внести на розгляд Верховної Ради подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України Вадима Новинського.
Як повідомляв УНН, Генеральний прокурор Юрій Луценко 3 листопада підписав подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України Вадима Новинського.
Генпрокуратура здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 146 та ч.1 ст. 365 ККУ, за фактом перевищення влади та службових повноважень колишніми високопосадовцями, а саме В.Януковичем, В.Захарченком, В.Новинським та В.Коряком, при незаконному позбавленні волі особистого помічника предстоятеля УПЦ МП Володимира.
Також вказано, що з вересня по грудень 2013 року В.Новинський, маючи статус народного депутата, був співучасником при вчиненні В.Януковичем, В.Захарченком, В.Коряком та іншими правоохоронцями Києва злочину проти волі, честі та гідності особи, а також у сфері службової діяльності.