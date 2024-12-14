В Нотр-Дам вернули важную христианскую реликвию

Старинную реликвию, которую многие христиане почитают как терновый венок Иисуса Христа, вернули в Нотр-Дам, через пять лет после того, как она была спасена от пламени разрушительного пожара в 2019 году. Об этом сообщает агентство Associated Press, передает УНН.

Детали

Корона - круглая лента веток, заключенная в позолоченную золотую трубку - была возвращена на свое историческое место жительства во время церемонии, которую возглавил архиепископ Парижа в присутствии рыцарей и дам Конного ордена Гроба Господня, что стало ключевым моментом в процессе реставрации собора.

Впервые реликвия была упомянута иерусалимскими паломниками в V веке, а в XX веке была перенесена в Константинополь. В 1239 году ее приобрел король Франции Людовик IX, который привез ее в Париж и разместил в Соборе Парижской Богоматери, а затем заказал для ее хранения часовню Сен-Шапель. Позже она была возвращена в Нотр-Дам.

Во время пожара, который охватил большую часть Нотр-Дама 15 апреля 2019 года, терновый венок был сохранен в запечатанном футляре вместе с другими реликвиями. Быстрые действия пожарных обеспечили выживание этих сокровищ.

Начиная с 10 января, терновый венок будет выставлен для публичного почитания каждую пятницу до 18 апреля, а кульминация состоится в Великую пятницу. После этого реликвию будут выставлять в первую пятницу каждого месяца.

Напомним,

В соборе Парижской Богоматери 8 декабря впервые за 5 лет после пожара состоялась месса с освящением нового алтаря. На церемонии присутствовали президент Макрон и другие высокопоставленные чиновники.