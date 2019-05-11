В Норвегии зафиксировали первую смерть от бешенства за последние 200 лет
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. В Норвегии умерла от бешенства 24-летняя Биргит Каллестад. Считается, что ее инфицировал щенок на отдыхе на Филиппинах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.
"(Биргит Каллестад ред.) заболела вскоре после возвращения (с Филиппин ред.) в Норвегию и умерла в понедельник в больнице, где она работала. Считается, что ее инфицировал щенок после укуса (на отдыхе - ред.)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что это первая смерть, связанная с бешенством в Норвегии за последние 200 лет.
Ее семья рассказала, что щенка она подобрала на улице, находясь с друзьями на отдыхе. После укуса щенка девушка стерилизовала "маленькие царапины" и больше не обращалась к врачам.
"Вернувшись в Норвегию, она несколько раз посещала отделение неотложной помощи больницы, но врачи не смогли вовремя диагностировать ее болезнь", - отмечается в сообщении.
Напомним, и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, что делать, если вас укусило животное, в частности, посоветовав не ждать проявления каких симптомов после укуса, а провести ряд действий и обратиться к врачу.