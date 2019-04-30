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Супрун розповіла, що робити при укусі тварини

Супрун розповіла, що робити при укусі тварини

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 квітня. УНН. В.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун розповіла, що робити, якщо вас вкусила тварина, зокрема, порадивши не чекати на прояви якихось симптомів після укусу, а провести низку дій і звернутися до лікаря. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

З її слів, навіть якщо укус був не до крові, слина зараженої тварини могла потрапити на подряпини, а це - пряма загроза заразитися, до прикладу, сказом.

Тому вона радить:

  • Негайно та ретельно промити уражене місце великою кількістю води з милом. Ця проста процедура має важливе значення і може врятувати життя;
  • Дезінфікувати рану антисептичним засобом на основі спирту чи йоду (перекис водню не допоможе);
  • Звернутися до найближчого медзакладу. Якщо немає впевненості в тому, що тварина була здоровою, обов’язково мають зробити щеплення антирабічною вакциною;
  • Якщо є можливість — звернутися до ветеринарної служби з твариною, щодо якої у вас є підозра на хворобу — сказ, яка вас вкусила, та провести дослідження цієї тварини. За можливості тварину треба помістити під карантин на 10 днів для нагляду. Профілактичне лікування можна перервати, якщо буде підтверджено, що тварина не заражена сказом. Якщо тварину неможливо знайти та протестувати, необхідно провести повний профілактичний курс профілактичних щеплень;
  • Завжди вакцинувати від сказу домашніх тварин (собак та котів);
  • Зробити профілактичне щеплення, якщо ваша робота пов’язана з ризиком зараження, зокрема, якщо ви працюєте ветеринаром, єгерем, лісником, у лабораторіях, які працюють з тваринами.

"Пам'ятайте, що при укусах тварин також можливе зараження збудником правця. Щеплення проти правця доступні в державних комунальних закладах", - зазначила Супрун.

Нагадаємо, МОЗ України закупило 93 тисячі доз вакцин для профілактики сказу.

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