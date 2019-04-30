МОЗ закупило понад 90 тисяч доз вакцин для профілактики сказу
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. МОЗ України закупило 93 тисячі доз вакцин для профілактики сказу. Про це в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун написала на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"МОЗ України також тримає лінію оборони — зокрема закуплено 93 тисячі доз вакцин для профілактики сказу. Перша партія — 15 000 доз — відправлена в регіони", - написала Супрун.
Також вона зазначила, що антирабічні вакцини, які призначені для профілактики та лікування сказу у дітей та дорослих, закуплені та доставлені агенцією Crown Agents in Ukraine за кошти Державного бюджету. Наступні партії вакцин будуть доставлені впродовж року.
Супрун нагадала, що людям вірус сказу зазвичай передається при укусі заражених тварин, при чому у 99% випадків джерело інфікування — собаки.
Нагадаємо, минулого року українцям провели понад 16 тисяч курсів щеплень проти сказу.